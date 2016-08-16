У Київській області суд повернув державі оздоровчий комплекс
Господарський суд Київської області задовольнив позовні вимоги обласної прокуратури і повернув у державну власність реабілітаційно-оздоровчий комплекс «Сосновий бір» площею 7 тис. 870 м кв. в смт. Ворзель ринковою вартістю 23 млн грн.
У Київській області суд повернув державі оздоровчий комплекс «Сосновий бір» вартістю 23 млн грн / 62-fakel-62.io.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, встановлено, у 2007 році колишнє керівництво Національного університету Державної податкової служби незаконно надало вказаний комплекс у власність комерційної установи. Зокрема, передача держмайна відбулась за відсутності згоди суб'єкта управління майном – Державної податкової адміністрації України та без погодження Фонду державного майна України.
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Зважаючи на виявлені порушення, прокуратура Київської області звернулась до суду з вимогою повернути з незаконної власності комплекс «Сосновий бір» державі.