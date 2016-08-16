У Київській області суд повернув державі оздоровчий комплекс

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, встановлено, у 2007 році колишнє керівництво Національного університету Державної податкової служби незаконно надало вказаний комплекс у власність комерційної установи. Зокрема, передача держмайна відбулась за відсутності згоди суб'єкта управління майном – Державної податкової адміністрації України та без погодження Фонду державного майна України.

Читайте такожВ Одесі активісти перешкоджають закриттю санаторію "Лермонтовський"

Зважаючи на виявлені порушення, прокуратура Київської області звернулась до суду з вимогою повернути з незаконної власності комплекс «Сосновий бір» державі.