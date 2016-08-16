У Кропивницькому госпіталізовано 17 пластунів із гострою кишковою інфекцією

Як повідомив УНІАН головний лікар Кіровоградської міської лікарні № 1 Олександр Артюх, о першій годині ночі 15 серпня в медичний заклад звернулося 17 пластунів військово-патріотичного табору «Легіон» Національної скаутської організації України «Пласт», які їхали з Черкащини до Львова.

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«Постраждалі госпіталізовані до інфекційного відділення Кіровоградської міської лікарні. Оскільки, ще немає результатів бактеріологічного обстеження, то не може іти мова про виписку. Стан хлопців задовільний. Вік госпіталізованих від 14 до 20 років», - зазначив медик.

Прокуратура Кіровоградської області контролює хід розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за фактом захворювання 17 дітей.

Водночас, як повідомили УНІАН у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, діти приїхали зі Львова до Кропивницького на збір пластунів.

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У відомстві наголошують, що хвороба виявилася у дітей ще у дорозі. Унаслідок захворювання із 54 подорожуючих постраждало 15 осіб, в тому числі 13 дітей віком до 15 років.

За даними держслужби, постраждалі госпіталізовані до інфекційного відділення Кіровоградської міської лікарні з попередніми діагнозами харчова токсикоінфекція середнього ступеня тяжкості (13 осіб) та гострий гастроентероколіт середнього ступеня тяжкості (2 особи), всі захворілі бактеріологічно обстежені (дослідження в роботі).

Під час епідрозслідування встановлено, що, слідуючи до Кропивницького, скаути 3 дні перебували в Карпатах, потім зупинялися на ночівлю в Черкаській області, де готували їжу в польових умовах, споживали ковбасні та молочні вироби, які були закуплені ще у Львові та транспортувалися та зберігалися тривалий час при неналежній температурі, овочі та фрукти. Крім того, використовували для пиття сиру воду із неперевіреного джерела.

Про випадок поінформовано Кіровоградську облдержадміністрацію, департамент охорони здоров’я ОДА. Проведено позачергове засідання комісії з питань ТЕБ та НС Кіровоградської міської ради.

Протиепідемічні та профілактичні заходи з локалізації та ліквідації спалаху продовжуються.

Ситуaція пеpебувaє нa кoнтpoлі Гoлoвнoгo упpaвління Деpжпpoдспoживслужби в Кіpoвoгpaдській oблaсті.