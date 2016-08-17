В Одеській і Кіровоградській областях зафіксовано випадки АЧС

Як повідомили УНІАН у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, при дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи встановлено діагноз на африканську чуму свиней (АЧС).

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Крім того, 15.08.2016 та 16.08.2016 АЧС підтверджено в особистих підсобних господарствах громадян, які проживають в с. Дереївка Онуфріївського району та с. Хмельове Маловисківського району Кіровоградської області.

З метою координації дій із локалізації та ліквідації спалахів АЧС на місцях проведені засідання державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при відповідних райдержадміністраціях, рішеннями яких затверджено плани з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичних осередків, зон захисту та нагляду.

В осередках захворювань вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.