На Кіровоградщині 77-річна жінка померла через ботулізм

Як повідомили УНІАН у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, у Кіровоградській області зафіксовано смерть внаслідок ботулізму.

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Як поінформували у відомстві, 77-річну жінку у важкому стані було госпіталізовано до інфекційного відділення Кіровоградської обласної лікарні. Після обстеження та проведених досліджень у медичному закладі поставлений діагноз: «Ботулізм, тип «Б», аліментарний, важкий перебіг, офтальмологічна та бульбарна форми». Надана медична допомога та введення протиботулінічної сироватки не призвела до позитивних результатів, на 4-й день від початку захворювання пацієнтка померла.

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Продуктом, який став ймовірною причиною отруєння стала виготовлена у домашніх умовах м’ясна консерва з 2-х річним терміном зберігання.

При обстеженні домашнього вогнища спеціалістами Держпродспоживслужби встановлено, що підозрюваний продукт вживала тільки померла, залишків якого для дослідження не залишилось.

З метою профілактики харчових отруєнь та ботулізму серед населення області посилено роз’яснювальну роботу щодо профілактики харчових отруєнь та ботулізму.