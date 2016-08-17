Працівника санаторію "Орлятко", що знущався над дитиною, звільнено

Працівник санаторію «Орлятко» (смт Ворзель, Київська область) за рішення прив'язати дитину до стільця був звільнений з роботи.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на результати роботи спеціально створеної комісії, до складу якої увійшли представники Департаменту охорони здоров'я, ТМО «Санаторного лікування» і Служби у справах дітей та сім'ї КМДА.

У висновках комісії, зокрема, йдеться, що медичними працівниками санаторію мало місце перевищення функціональних обов'язків в частині прийняття рішення щодо застосування фізичного обмеження до дитини і формальний підхід до організації педагогічного процесу в установі.

Читайте такожВ Одесі знайшли 3-річного малюка, якого тривалий час катували«Щодо всіх винних у порушеннях і ситуації, що склалася, будуть вжиті заходи дисциплінарного впливу. Особа, яка прийняла рішення про фіксацію дитини до стільця рушником прямо в залі їдальні, вже звільнена», – заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він підкреслив, що такі дії персоналу санаторію не відповідають вимогам нормативно-правових актів. «Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 № 240 «Про затвердження правил застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають психічними розладами, та форм первинної облікової документації» рішення про застосування фізичного обмеження приймає винятково лікар-психіатр. В цьому випадку така норма була порушена, що особливо неприпустимо, коли йдеться про малолітню дитину», – сказав Поворозник.

За його словами, результати перевірки комісії будуть передані в правоохоронні органи для правової оцінки.

Читайте такожУ Чернігівській області госпіталізували 3-місячне немовля з ознаками катувань

Як повідомляв УНІАН, уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Валерією Лутковською було відкрито провадження про неналежне поводження з дитиною в дитячому санаторії «Орлятко». Омбудсмен послалася на «шокуючі фото, на яких зображена дівчинка, яка була прив'язана до стільця працівниками дитячого санаторію «Орлятко». Фото в соціальній мережі Facebook було поширене 11 серпня.