В Одесу доставили 5 бійців, важко поранених в зоні АТО
09:05, 18 серпня 2016Новини регіонів
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До Одеси бійці доставлені літаком, з аеродрому машинами швидкої допомоги їх доставлять у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.
Евакуація пораненого з поля бою / Фото: УНІАН
В Одесу сьогодні доставили 5 бійців, важко поранених в зоні проведення антитерористичної операції.
Як повідомив УНІАН волонтер Андрій Танцюра, всі п'ятеро – у важкому стані. За його даними, військовослужбовці отримали кульові і осколкові поранення в районі населених пунктів Широкіно, Авдіївка, Водяне, Маріуполь.
«Всі п'ятеро поміщені в реанімацію», - додав він.
Читайте такожВ Одесу доставили 10 поранених бійців АТОДо Одеси бійці доставлені літаком, з аеродрому машинами швидкої допомоги їх доставлять у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.
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