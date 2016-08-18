В Одесу доставили 5 бійців, важко поранених в зоні АТО

В Одесу сьогодні доставили 5 бійців, важко поранених в зоні проведення антитерористичної операції.

Як повідомив УНІАН волонтер Андрій Танцюра, всі п'ятеро – у важкому стані. За його даними, військовослужбовці отримали кульові і осколкові поранення в районі населених пунктів Широкіно, Авдіївка, Водяне, Маріуполь.

«Всі п'ятеро поміщені в реанімацію», - додав він.

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