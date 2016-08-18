В окупованих районах Донбасу фіксується високий рівень смертності

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"За даними «головного управління статистики ДНР», станом на початок серпня поточного року чисельність постійного населення «республіки» становить 2 млн 317 тис. осіб. У доповідній записці керівництву «ДНР» демографічна ситуація на окупованій території визначається як складна. За показника народжуваності за минулий період 2016 року 4,6 на 1000 чол. населення, залишається високим рівень смертності - 15,1 на 1000 чол. населення. Таким чином, зменшення чисельності населення становило 10,5%", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, як заявляє Тимчук: "На території «ДНР» за фінансової та організаційної підтримки російських «кураторів» відкрито представництво міжрегіональної громадської організації «Союз десантників» (всеросійське об'єднання ветеранів десантних військ ЗС РФ), керівником якої обрано С.Шамберіна (громадянин РФ)".