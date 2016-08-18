У лікарні окупованої Ясинуватої бойовики вирішили розгорнути військовий шпиталь

Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"У зв'язку із загостренням протистояння на Авдіївському напрямку (зона відповідальності «11-го окремого механізованого полку 1-го армійського корпусу Міноборони ДНР») і значним збільшенням кількості поранених бойовиків, які потребують екстреної госпіталізації, керівництвом «ДНР» прийнято рішення про розгортання на базі Ясинуватської центральної районної лікарні (Ясинувата, вул. 8 березня, 1) військового госпіталю із загальною місткістю 500 пацієнтів", - повідомив Тимчук.

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За даними координатора групи "ІС", головний лікар і більшість медичного персоналу прибули до Ясинуватої з Донецька і зараховані на «військову службу» у «1-му армійському корпусі ДНР» з отриманням грошового забезпечення.