Київ опинився в десятці найменш придатних для життя міст

Такого висновку прийшли експерти бізнес-підрозділу британського журналу The Economist - Economist Intelligence Unit, повідомляє dw. В оприлюдненій 18 серпня доповіді вони констатують, що Київ за багатьма показниками якості життя продемонстрував найбільше падіння - на 26 пунктів. Навіть столиця Сирії - Дамаск - у рейтингу британців втратила менше позицій - 25. Зрештою Київ опинився в останній "десятці", а Дамаск завершив список із 140 міст.

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"Це демонструє, що конфлікти, як і очікувалося, є ключовим фактором у визначенні умов життя", - ідеться в доповіді. Автори дослідження оцінювали різні міста за показниками у п'яти категоріях: стабільність, охорона здоров'я, культура, довкілля, освіта та інфраструктура.

У доповіді також зазначено, що, крім Києва і Дамаска, найгіршу, тобто негативну динаміку продемонстрували Детройт і Москва, які опустилися, відповідно, на 57 і 80 місця.

Втратили позиції і світові туристичні "магніти" - Лондон, Париж і Токіо. Експерти зазначають, що це сталося через підвищення рівня злочинності й транспортні проблеми. Погіршення рейтингу європейських міст в Economist Intelligence Unit пояснюють і збільшенням кількості терактів.

Найкращим для життя містом, за даними цього рейтингу, знову став австралійський Мельбурн. За ним ідуть австрійський Відень, а також канадські Ванкувер і Торонто. До десятки найкращих потрапили німецький Гамбург та фінська столиця Гельсінкі.