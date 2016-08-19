Київщина: понад 20 осіб отруїлися їжею в ресторані Вишгорода

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Провадження відкрито за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.

«За попередніми даними, постраждало понад 2 десятка людей. Наразі досудове розслідування триває, остаточна кількість потерпілих встановлюється», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 9 серпня у Держпродспоживслужбі поінформували, що на гостру кишкову інфекцію захворіли 24 особи, які були на святкуванні весілля в ресторані «Вермонт ПАБ» у Вишгороді. Серед постраждалих - одна дитина до 15 років. Загалом на весіллі було 90 людей.