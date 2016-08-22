Діти з непідконтрольних територій Донбасу не змогли потрапити на відпочинок до моря

Як повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова, на другу зміну в таборі «Альбатрос» з 200 дітей змогли дістатися лише 70.

«Другий заїзд у таборі «Альбатрос» стартував 15 серпня. Але більшість дітей ще не змогли приїхати. Поки до табору дісталася лише третина. Ми сподіваємося, що в найближчі дні приїде ще частина дітей, і не обмежуємо для них час заїзду, проте розуміємо, що більшість дітей, на превеликий жаль, не зможуть потрапити на відпочинок до табору», – розповідає Римма Філь, координатор Штабу Ріната Ахметова.

Вона також наголосила, що батьки стурбовані активізацією бойових дій уздовж лінії зіткнення і вони бояться відпускати дітей. До того ж, через черги на блокпостах дорога до Херсонщини може тривати 2-3 доби.

«Програма «Мирне літо – дітям Донбасу» створена саме для дітей з найгарячіших точок конфлікту, щоб вони хоча б на два тижні забули про війну. З хлопцями у таборі працюють психологи, для них розроблена спеціальна програма. Ми дуже засмучені, що так багато дітей не змогли потрапити на відпочинок. Вони його дуже чекали», – каже Римма Філь.

Нагадаємо, програма «Мирне літо – дітям Донбасу» стартувала в 2015 році. Влітку 2016 року Гуманітарний штаб прийняв рішення продовжити програму організував для 500 дітей відпочинок в таборах «Альбатрос» і «Сонячний».