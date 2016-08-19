Ветеринари знову зафіксували випадки АЧС в Одеській і Миколаївській областях

Згідно з повідомленням, в Одеській області випадки АЧС зафіксовано в селі Поляницьке Савранського району і в селі Жовте Іванівського району. Діагноз АЧС встановлено за результатами аналізу проб тканин загиблих тварин.

У Миколаївській області трупи заражених свиней було виявлено за 5 кілометрів від села Добре Баштанського району. Власника тварин не встановлено. Діагноз АЧС підтверджено лабораторними дослідженнями.

Читайте такожВ Одеській і Чернігівській областях зафіксовано спалахи АЧС

У місцях спалахів ветеринари проводять протиепізоотичні заходи для недопущення поширення захворювання.

Як повідомляв УНІАН, за даними з відкритих джерел, крім зазначених випадків, з початку 2016 року в Україні зареєстровано 33 спалахи АЧС, зокрема в Одеській області – 13, у Миколаївській – 5, у Сумській і Полтавській – по 3, у Чернігівській – 2, у Кіровоградській – 3, в Житомирській, Хмельницькій, Черкаській і Чернівецькій – по одному.

У 2015 році в Україні зафіксовано 40 випадків АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується винятково шляхом нагрівання до високих температур.