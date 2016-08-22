Луганщина: чоловік намагався незаконно вивезти з України дитину

Як зазначається у повідомленні на сайті Державної прикордонної служби України, напередодні батько дитини, громадянин України, намагався перетнути державний кордон разом з неповнолітнім сином.

При цьому він використовував доручення, видане з порушенням встановлених правил. Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що мати дитини на момент видачі доручення знаходилася за кордоном.

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"Враховуючи ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів", були проінформовані співробітники Національної поліції", - йдеться у повідомленні.