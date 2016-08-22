У Луганській області через вибух невідомого предмета поранено 3 людини

Як йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Луганській області, Станично-Луганський відділу поліції надійшла інформація про те, що 20 серпня близько 22.30 в Петровську районну лікарні з мінно-вибуховими травмами різного ступеня доставлені троє жителів с. Червоний жовтень Станично-Луганського району (2004, 1999 та 1976 р.).

Читайте такожЗа час військової агресії на Донбасі загинуло 68 дітей і поранені 186 дітей

В ході проведення перевірки встановлено, що вказані тілесні ушкодження останні отримали 20 серпня в результаті вибуху предмета циліндричної форми з речовиною яскраво-жовтого кольору, який молодий хлопець підпалив і кинув на підлогу в приміщенні занедбаного магазину (вул. Кірова с. Червоний Жовтень).

Також встановлено, що вказаний предмет він знайшов близько двох тижнів тому на піщаному кар'єрі на околиці села.

Даний факт зареєстрований.