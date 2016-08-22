Ветеринари зафіксували три випадки АЧС на Рівненщині

Згідно з повідомленням, випадки АЧС зафіксовані в с. Озеро Володимирецького району, с. Вербівка Дубровицького району та с. Новорічиця Зарічненського району Рівненської області. Діагноз АЧС встановлено 19 серпня за результатами аналізу проб тканин загиблих тварин.

У місцях спалахів ветеринари проводять протиепізоотичні заходи для недопущення поширення захворювання.

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Як повідомляв УНІАН, за даними з відкритих джерел, крім зазначених випадків, із початку 2016 року в Україні зареєстровано 35 спалахів АЧС, у тому числі в Одеській області – 15, у Миколаївській – 5, у Сумській та Полтавській – по 3, у Чернігівській – 2, у Кіровоградській – 3, у Житомирській, Хмельницькій, Черкаській і Чернівецькій – по 1.

У 2015 році в Україні зафіксовано 40 випадків АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.