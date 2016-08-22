На Прикарпатті розслідують смерть породіллі

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Івано-Франківської області, 18 серпня в пологовому відділенні Лисецької центральної районної лікарні під час пологів померла 37-річна жителька Івано-Франківська.

Читайте такожСправжні масштаби малюкової та материнської смертності у світі занижені - ВООЗ

Тисменицька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст.140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України. Проводяться необхідні експертизи.

У померлої жінки залишилося троє неповнолітніх дітей.