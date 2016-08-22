На Прикарпатті розслідують смерть породіллі
14:02, 22 серпня 2016Новини регіонів
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На Прикарпатті праввоохоронці розслідують смерть породіллі.
У померлої жінки залишилося троє неповнолітніх дітей / Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН у прокуратурі Івано-Франківської області, 18 серпня в пологовому відділенні Лисецької центральної районної лікарні під час пологів померла 37-річна жителька Івано-Франківська.
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Тисменицька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст.140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України. Проводяться необхідні експертизи.
У померлої жінки залишилося троє неповнолітніх дітей.
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