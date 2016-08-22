У Хмельницькому оцтом отруїлася однорічна дитина
13:55, 22 серпня 2016Новини регіонів
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У Хмельницькому оцтом (9%) отруїлася однорічна дівчинка.
Стан здоров'я дівчинки - середньої важкості, стабільний / Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної поліції, 21 серпня дитину було госпіталізовано до реанімаційного відділення міської дитячої лікарні з попереднім діагнозом «харчове отруєння, хімічний опік стравоходу».
Стан здоров’я дівчинки - середньої важкості, стабільний.
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