У Хмельницькому оцтом отруїлася однорічна дитина

13:55, 22 серпня 2016
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У Хмельницькому оцтом (9%) отруїлася однорічна дівчинка.

Фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної поліції, 21 серпня дитину було госпіталізовано до реанімаційного відділення міської дитячої лікарні з попереднім діагнозом «харчове отруєння, хімічний опік стравоходу».

Стан здоров’я дівчинки - середньої важкості, стабільний.

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