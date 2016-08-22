У Хмельницькому оцтом отруїлася однорічна дитина

У Хмельницькому оцтом (9%) отруїлася однорічна дівчинка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної поліції, 21 серпня дитину було госпіталізовано до реанімаційного відділення міської дитячої лікарні з попереднім діагнозом «харчове отруєння, хімічний опік стравоходу». Стан здоров’я дівчинки - середньої важкості, стабільний.

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