Франківщина: у літньому оздоровчому комплексі отруїлися діти
08:45, 23 серпня 2016Новини регіонів
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За оперативними даними територіального органу Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області у літньому оздоровчому комплексі «Сокіл», с. Сокіл Галицького району зареєстровано групове захворювання на гостру кишкову інфекцію.
Хворих з попереднім діагнозом «Гострий гастроентероколіт» було госпіталізовано / Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, захворіло 6 осіб, з них 5 дітей до 15 років.
Хворих з попереднім діагнозом «Гострий гастроентероколіт» було госпіталізовано до Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні.
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Група юних футболістів в складі 25 дітей та 3 дорослих прибула на оздоровлення з Києва. Проживали в окремому корпусі дитячого літнього оздоровчого комплексу «Сокіл».
Для лабораторного дослідження відібрано 16 проб харчових продуктів, 20 змивів, 1 пробу питної води, обстежено 32 контактних та декретованих особи.
Проведення протиепідемічних заходів у вогнищі продовжується.
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