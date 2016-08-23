Франківщина: у літньому оздоровчому комплексі отруїлися діти

Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, захворіло 6 осіб, з них 5 дітей до 15 років.

Хворих з попереднім діагнозом «Гострий гастроентероколіт» було госпіталізовано до Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні.

Читайте такожКиївщина: понад 20 осіб отруїлися їжею в ресторані Вишгорода

Група юних футболістів в складі 25 дітей та 3 дорослих прибула на оздоровлення з Києва. Проживали в окремому корпусі дитячого літнього оздоровчого комплексу «Сокіл».

Для лабораторного дослідження відібрано 16 проб харчових продуктів, 20 змивів, 1 пробу питної води, обстежено 32 контактних та декретованих особи.

Проведення протиепідемічних заходів у вогнищі продовжується.