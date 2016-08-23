В Ужгороді зареєстровано спалах гострої кишкової інфекцію серед гостей ресторану "Прага"

З метою виявлення причин та умов, що призвели до виникнення і поширення інфекційної хвороби, працівниками Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів було проведено санітарно-епідеміологічне розслідування спалаху та обстеження ресторану «Прага». Для проведення лабораторних досліджень відібрано 53 проби харчових продуктів, 2 проби води, 80 змивів з об’єктів довкілля, обстежено контактних та декретованих працівників.

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Виявлено такі порушення санітарного законодавства: відсутні документи про якість харчових продуктів та питної бутильованої води, яка використовується для приготування їжі, нормативно-технічна документація на страви, особові медичні книжки у двох працівників закладу тощо.

Спеціалістами Держпродспоживслужби керівнику закладу направлено припис про усунення виявлених недоліків та рекомендовано тимчасово призупинити діяльність ресторану.

Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області.