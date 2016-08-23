У Києві на День Незалежності будуть працювати 195 бригад екстреної медичної допомоги

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

За його словами, в оперативній диспетчерській Центру екстреної медичної допомоги в святкові дні організовано додатковий пост для координації дій бригад, що забезпечуватимуть медичний супровід масових заходів.

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Робота закладів охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу, організована наступним чином: 23 серпня – робочий день; 24 серпня – святковий, вихідний день. Робота закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу, організована цілодобово, відповідно до затверджених графіків чергувань відділень на 2016 рік.

В КМДА наголосили, що невідкладна медична допомога під час заходів із нагоди відзначення в Києві Дня Державного прапора України та 25-ї річниці незалежності України закладами охорони здоров’я, у разі потреби, буде надаватись громадянам, незалежно від місця їх проживання та реєстрації. «Медицина столиці готова до проведення святкових заходів і потенційних додаткових навантажень, пов’язаних із ними», – запевнив Поворозник.

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Він нагадав про постійно працюючу консультативно-інформаційну службу «Порада лікаря», послугами якої можна скористатися за телефоном 15-83 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів Києва) та порадив у разі погіршенні стану здоров’я не займатися самолікуванням, а звертатися до лікарів.