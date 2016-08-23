Влада Києва закупила близько 2,5 тис. комплектів штучних кришталиків ока для пільговиків

За результатом конкурсних торгів Департаментом охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації в поточному році закуплено 2468 комплектів штучних кришталиків ока і стерильне обладнання для їх встановлення на загальну суму 3,5 млн грн.

Читайте такожСтимуляція мозку здатна поліпшити зірЯк повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, закупівля за кошти міського бюджету штучних кришталиків здійснена вперше за три останні роки.

«Щорічно операції із заміни кришталиків в середньому вимагають кілька тисяч киян. Деякі з них, щоб не чекати черги на безкоштовні витратні матеріали, купують їх за свій рахунок. Але залишається багато пацієнтів, для яких це досить велика сума», – сказав заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, на сьогодні у Київському центрі мікрохірургії ока очікують оперативного втручання та заміни кришталиків близько 460 пацієнтів пільгової категорії. «Всі ці пацієнти будуть прооперовані за бюджетні кошти», – додав Поворозник.

Читайте такожПослаблення зору може бути симптомом деменції - дослідженняУ КМДА пояснюють, що штучні кришталики потрібні для лікування катаракти – поширеного захворювання очей, що характеризується частковим або повним порушенням прозорості кришталика ока. Єдиним ефективним способом лікування катаракти є хірургічне видалення помутнілого кришталика з наступною імплантацією інтраокулярної лінзи (ІОЛ, штучний кришталик).