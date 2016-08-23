Кількість вакансій медперсоналу в школах Києва зменшилася на 42%, у дитсадках – на 50%

У школах Києва нині налічується 56 вакансій медичних сестер і 46 вакансій – у дошкільних навчальних закладах. У порівнянні з минулим роком кількість вакансій зменшилась на 42% в школах та на 50% – у дитячих садочках.

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час наради з питань забезпечення навчальних закладів Києва медичними сестрами, інформує прес-служба КМДА.

За словами Поворозника, основною причиною існування незакритих вакансій є низька заробітна плата.

«Не буває безвихідних ситуацій, тому потрібно знайти можливість забезпечити навчальні заклади столиці медичними сестрами шляхом укладення відповідних угод із районними поліклінічними закладами», – зауважив Поворозник.

Під час наради він дав доручення головам районних в місті Києві державних адміністрацій взяти під особистий контроль стан забезпечення навчальних закладів міста медичними сестрами та провести перевірку забезпеченості ліками й медичними засобами медичних кабінетів шкіл і дошкільних навчальних закладів.

Читайте такожУ Києві планують створити Медичний центр паліативної допомоги дітям«Зі свого боку департамент охорони здоров’я КМДА проведе необхідні заходи щодо організації навчання та підготовки спеціалістів – медичних сестер із дієтичного харчування для навчальних закладів міста. Крім того, в обов’язковому порядку буде розглянуте питання щодо організації безкоштовних курсів підвищення кваліфікації медичних працівників навчальних закладів», – повідомив Поворозник.