В Ужгороді 20 осіб отруїлися у ресторані

20 людей були госпіталізовані з отруєнням після вживання їжі в одному з ресторанів Ужгорода.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив головний лікар обласної клінічної інфекційної лікарні Ужгорода Михайло Поляк.

Читайте такожКиївщина: понад 20 осіб отруїлися їжею в ресторані ВишгородаЗ його слів, до інфекційної лікарні 21 серпня поступило 10 осіб, ще семеро поступили 22 серпня.

«Ще двоє осіб наразі перебувають у Львові в інфекційному відділенні, вони поверталися з Ужгорода до Києва і були вимушені зійти у Львові й звернутися до лікарів», - уточнив Поляк.

Ще одна особа перебуває на лікуванні у Мукачівській центральній районній лікарні в інфекційному відділенні.

За словами головного лікаря, двоє осіб у першу добу після поступлення перебували у важкому стані, проте наразі один переведений у загальну палату, щодо іншого, який наразі в стані середньої важкості, теж вирішується питання про переведення з реанімації.

Остаточного діагнозу наразі немає, попередні результати мають бути відомі завтра, 24 серпня.

Читайте такожВ Одеській області перевіряють заклади з продажу шаурми, пиріжки, хот-догівНаразі ресторан, в якому масово отруїлися люди, закритий. Спеціалісти Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів проводять обстеження та дезінфекцію. За попередніми даними, джерелом отруєння людей могли стати неякісні продукти харчування, оскільки не всі вони мали сертифікати якості.

Сьогодні ж у прес-службі прокуратури Закарпатської області повідомили, що за вказівкою керівника Ужгородської місцевої прокуратури Дмитра Кириленка Ужгородським міським управлінням ГУНП в області внесені відомості до журналу єдиного обліку правопорушень та розпочато перевірку за фактом отруєння людей.