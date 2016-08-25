У Полтавській області зафіксували випадок АЧС

Ветеринари зафіксували спалах вкрай небезпечного вірусного захворювання – африканської чуми свиней (АЧС) у домогосподарстві Полтавської області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Згідно з повідомленням, випадок АЧС зафіксовано в селі Литвяки Лубенського району Полтавської області. Діагноз АЧС встановлено 23 серпня за результатами аналізу проб тканин загиблих тварин. За попередньою інформацією, в домогосподарствах населення с. Литвяки міститься близько 100 голів свиней.

З метою координації дій із локалізації та ліквідації спалаху захворювання проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Лубенській райдержадміністрації, рішенням якої затверджено план із ліквідації АЧС, визначені межі епізоотичного вогнища, зон захисту та нагляду.

Як повідомляв УНІАН, за даними з відкритих джерел, крім зазначеного випадку, з початку 2016 року в Україні зареєстровано 39 спалахів АЧС, зокрема, в Одеській області – 15, у Миколаївській – 5, у Сумській – 4, Полтавській, Кіровоградській і Рівненській – по 3, у Чернігівській – 2, в Житомирській, Хмельницькій, Черкаській і Чернівецькій – по одній.

У 2015 році в Україні зафіксовано 40 випадків АЧС.

Читайте такожУкраїна подолала епідемію африканської чуми свинейАфриканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується лише шляхом нагрівання до високих температур.