В центрі Києва проходить акція на підтримку незрячих людей “Не закривайте очі на проблеми незрячих”.

Як передає кореспондент УНІАН, в заході беруть участь до десяти людей. Вони зібралися, щоб привернути увагу суспільства до проблем, з якими щодня стикаються люди з вадами зору, зокрема, це непристосованість інфраструктури та проблема з працевлаштуванням.

На плакатах учасників акції повідомляється, що в Україні живе близько 33 тисяч незрячих людей, а за неофіційною статистикою — понад 50 тисяч. Тільки у Києві та Київській області, за інформацією учасників акції, проживає близько 4 тисяч незрячих людей, майже 2 тисячі з них — інваліди І групи.

Читайте такожКонструктори створили годинники для незрячих, які допоможуть "відчути" часПри цьому наголошується, що працевлаштовано усього лише 3,5 тисяч незрячих (20%). “Більшість із них — формально, заради отримання фірмою пільг”, - повідомляється на плакаті.

Також активісти зауважують, що жоден з українських навчальних закладів непристосований до навчання незрячих.

Учасники акції розмістили плакат із порадами, як можна допомогти незрячій людині. Зокрема, тут йдеться про те, як допомогти їй пройти, як поводитися з її ціпком, як читати такій людині та розмовляти з нею. Зокрема, одна з учасниць акції розповіла про проблеми, з якими стикається її незряча мати. Активістка наголосила на необхідності кращого облаштування для людей із вадами зору станцій метрополітену. Також вона заявила, що по всьому місту має бути встановлена тактильна плитка, яка допомагає незрячим під час пересування містом. Наступаючи на плитку, незряча людина може зрозуміти, коли наближається до наземного чи підземного переходу, світлофора чи перешкоди, а також повороту дороги чи наземного переходу під кутом 90 градусів.

Читайте такожВлада Києва закупила близько 2,5 тис. комплектів штучних кришталиків ока для пільговиківЗа її словами, також не всі люди правильно реагують на людину з білим ціпком, не пропускаючи її на вулиці.

Крім того, активісти наголошують, що книги зі шрифтом Брайля мають бути не лише у бібліотеках Українського товариство сліпих.