Трастовий фонд НАТО передав медико-соціальному центру ветеранів реабілітаційне обладнання

Як повідомили УНІАН у МОЗ, надане устаткування повністю відповідає потребам пацієнтів та охоплює всю необхідну розробку суглобів та хребта. Відтепер відділення фізичної реабілітації Центру збагачене тракційним столом для витяжки хребта та спеціальними апаратами тривалої пасивної розробки окремо для кожного виду суглобів: колінного, тазостегнового, плечового, ліктьового, гомілковостопного та зап’ястя.

Головний лікар госпіталю Юрій Гріненко подякував представникам Трастового фонду НАТО. «Ми щиро вдячні за цю унікальну можливість. Ваша підтримка – це символ гуманності сучасного цивілізованого світу, і вона для нас є великою радістю і честю», – сказав Гріненко.

На даний час НАТО реалізовує організацію п’яти трастових фондів для України.