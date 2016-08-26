У Бердичеві шукають маму, яка залишила своє немовля на лікарняній лавці

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Житомирській області.

Повідомлення про виявлення немовляти надійшло до Бердичівського відділу поліції близько 16:00. Медики телефоном розповіли, що дитина упродовж певного часу лежала на лавці поруч з одним з лікарських кабінетів без догляду дорослих.

Читайте такожЛуганщина: жінку, що покинула новонароджену дочку в під'їзді, ув'язнять на 3 роки

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої оглянули немовля. На вигляд дівчинці 1-2 дні від народження, вона була загорнута у чисті пелюшки. За попередніми висновками медиків, дитина абсолютно здорова. Поліцейські вживають заходів щодо встановлення матері немовляти і обставини залишення дівчинки у лікарні.

За цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.