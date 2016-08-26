Закарпаття: кількість пацієнтів, госпіталізованих через отруєння у ресторані "Прага", зросла
Через отруєння після відвідання відомому ресторані готельно-ресторанного комплексу "Прага" на виїзді з Ужгорода госпіталізували вже 21 людину.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України.
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"Станом на 10 год. 26 серпня загальна кількість госпіталізованих осіб, які 20 серпня відвідували готельно-ресторанний комплекс Ужгорода, збільшилася на 1 особу і становить всього 21 особу", - йдеться у повідомленні.
За даними обласної клінічної інфекційної лікарні, у 17 госпіталізованих виявили сальмонельоз, загальний стан хворих – задовільний.
"У 2 хворих, що госпіталізовані у Львівську обласну клінічну інфекційну лікарню, та 1 хворого, що перебуває в інфекційному відділенні Мукачівської районної лікарні, лабораторні дослідження тривають", - додали у прес-службі.
Згідно з результатами лабораторного дослідження, збудник сальмонельозу був виявлений у ємності, де зберігалося м'ясо птиці, також зараження відбулося від працівника харчоблоку ресторану. Наразі протиепідемічні, профілактичні заходи та лабораторні дослідження тривають.
Як повідомляв УНІАН, в Ужгороді понад десяток людей отруїлися у відомому ресторані готельно-ресторанного-комплексу "Прага". За попередніми даними, всі вони вечеряли в закладі 20-го серпня.