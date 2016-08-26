Лікувальні установи Києва отримали 100 нових машин для медичної допомоги хворим вдома

Влада Києва за кошти міського бюджету закупила та передала лікувальним установам столиці 100 нових машин марки Ford Fiesta (екологічний стандарт Євро 5+), що будуть використані для виїзду медиків до тяжкохворих, які перебувають вдома.

Читайте такожВлада Києва закупила близько 2,5 тис. комплектів штучних кришталиків ока для пільговиківЯк повідомляє прес-служба Київського міського голови, сьогодні мер міста Віталій Кличко офіційно передав автобілі медустановам.

Кличко розповів, що всі автомобілі будуть обладнані GPS-трекерами, аби прокладати найбільш швидкі маршрути та відслідковувати, де перебуває той чи інший лікар.

За словами мера, понад 100 спеціалізованих автомобілів, серед яких «Волги», «Газелі» та «Жигулі» 1998 - 2000 років випуску, на яких до сьогодні пересувалися лікарі, давно вже вичерпали свій експлуатаційний ресурс і вимагали термінової заміни.

Зазначається, що закупівля 100 нових авто дозволить повністю забезпечити медспецтранспортом первинну та вторинну ланки медичної галузі столиці - пункти невідкладної медичної допомоги, а також протитуберкульозні, онкологічні, психоневрологічні та всі дитячі заклади охорони здоров’я Києва.

Читайте такожКількість вакансій медперсоналу в школах Києва зменшилася на 42%, у дитсадках – на 50%Кличко також розповів, що кожному працівнику медичної сфери додатково доплачуватимуть надбавки до зарплати в розмірі від 800 до 1000 грн щомісячно.

За даними КМДА, сьогодні на обліку лише у спеціалізованих медичних закладах столиці перебувають понад 1000 інвалідів І групи, онкохворих киян та інших пацієнтів з важкими хворобами, які потребують візитів лікарів додому.