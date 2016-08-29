У Вінниці впроваджують програму інформатизації медичної галузі

Як повідомили УНІАН у МОЗ, автоматична обробка інформації дозволяє покращити якість обслуговування вінничан та створює єдиний медичний інформаційний простір у місті. Як результат – гнучка база даних про стан здоров'я мешканців міста. До 2020 року планують підключити до цієї системи всі медичні заклади Вінниці первинного та вторинного рівня, які підпорядковуються Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради.

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«Завдяки інформатизації галузі ми очікуємо зменшення часу перебування пацієнтів у чергах, зменшення кількості діагностичних процедур, тобто дубляжу аналізів. А також – більш раннє встановлення діагнозу та призначення лікування, зменшення ризику лікарських помилок, адже актуальна інформація доступна всім учасникам лікувального процесу. Пацієнти матимуть доступ до власної інформації, що збільшить відповідальність за своє здоров'я», – каже директор Департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради Олександр Шиш.

У місті Вінниця процес інформатизації медичної галузі почали ще у 2011 році. Протягом 2011-2015 років впроваджувався її перший етап, в результаті якого було створено робочі місця та забезпечено роботу в системі діагностичного центру та закладів первинної ланки — у центрах первинної медико-санітарної допомоги. Програма інформатизації галузі охорони здоров'я Вінниці на 2016–2020 роки передбачає впровадження другого етапу інформатизації – створення робочих місць в медичних закладах вторинного рівня та обслуговування системи в закладах, де робочі місця були створені раніше.

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Основним документом системи є електронна картка пацієнта, в якій зберігається вся медична інформація про нього. Нещодавно був впроваджений персональний кабінет пацієнта, де людина може ознайомитися з усіма записами та результатами досліджень. А також має можливість онлайн-запису на прийом до лікаря. На сьогодні логін та пароль отримали та вже користуються цією можливістю 1660 пацієнтів.