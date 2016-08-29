У Святошинському районі Києва рекомендують не користуватися водою з крану у ніч з 30 на 31 серпня

Жителям Святошинського району Києва рекомендують не користуватися водою з крану у ніч з 30 на 31 серпня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на ПАТ АК «Київводоканал», з 23:00 30 серпня до 07:00 31 серпня заплановано проведення планового профілактичного промивання мереж у Святошинському районі.

До зони робіт потрапляють мережі на вул. Генерала Потапова, вул. Василя Кучера, вул. Володимира Покотила, вул. Сімʼї Сосніних, просп. Академіка Корольова, вул. Академіка Корольова, просп. Леся Курбаса, вул. Жолудєва, вул. Симиренка, бульв. Кольцова, бульв. Ромена Роллана, вул. Гната Юри та вул. Зодчих.

Читайте також400 тисяч людей у зоні АТО можуть залишитися без води - місія ОБСЄПовідомляється, що попередньо здійснюватиметься чистка та мийка резервуарів чистої води на насосній водопровідній станції «Микільська Борщагівка». Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям будинків.

«Під час виконання робіт «Київводоканал» не рекомендує використовувати воду з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після промивки мереж перед використанням водопровідної води потрібно відкрити крани та спускати воду впродовж 15 хвилин», - наголошується у повідомленні.