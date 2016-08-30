В Одесі затримали жінок, які скоювали тяжкі злочини за допомогою психотропів

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, правоохоронці затримали трьох жінок, які скоїли низку тяжких злочинів із використанням психотропної речовини «Азалептол».

«Встановлено, що загальна кількість епізодів злочинної діяльності, за якими здійснюється перевірка, становить вісім кримінальних проваджень, зокрема три, що спричинили смерть потерпілого», - повідомили у відділі.

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Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання затриманих поліцейські вилучили велику кількість квитанцій із ломбардів, вищезгаданий медичний препарат і кошти.

Зараз перевіряється інформація про можливу причетність членів злочинної групи до скоєння злочинів на територіях Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей. Вживаються заходи з встановлення та затримання всього кола осіб, причетних до скоєння цих злочинів.