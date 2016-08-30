У Черкасах у приватному домогосподарстві знайшли більш як 3 кг ртуті.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УГСЧС в Черкаській області, три гумові ємності із ртуттю знайшла жінка в приватному домоволодінні по вул. Грушевського, під час наведення порядку у дворі серед старих речей. Про свою знахідку вона повідомила рятувальникам.

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29 серпня гумові груші з ртуттю були передані спеціалізованому підприємству для подальшої утилізації.