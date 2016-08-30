У Києві підприємець розтратив понад 1 млн грн, виділених на ремонт інституту Шалімова

У Києві директору комерційного підприємства повідомлено про підозру у розтраті понад 1 млн грн, виділених на ремонт будівлі Національного інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова.

Як поінформували УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, про підозру повідомлено Київською місцевою прокуратурою №9.

Встановлено, що у 2012 році підприємець уклав з медичною установою договір на проведення робіт з капітального ремонту фасаду та вхідної групи будівлі на загальну суму понад 13 млн грн. Проте з'ясувалося, що директор підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, вносив неправдиві відомості щодо вартості витрат під час підписання актів виконаних робіт із залученими субпідрядниками. Як наслідок, з державного бюджету на рахунки приватного товариства було зайво перераховано понад 1 млн грн.

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