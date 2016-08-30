У Києві завтра збережуться складні погодні умови з поривами вітру

У найближчу добу у столиці збережуться складні погодні умови.

Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, 31 серпня в Києві вдень очікується мінлива хмарність без опадів з температурою 22-24°, вночі короткочасні дощі з грозами з температурою 13-15°.

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«Управління з питань надзвичайних ситуацій департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв з обережністю паркувати авто під деревами, рекламними конструкціями тощо», - йдеться в повідомленні.