Кіровоградщина: 8 людей госпіталізовано з отруєнням після обіду у кафе

За оперативними даними територіального органу Держпродспоживслужби, у с. Перегонівка (Голованівський р-н, Кіровоградська обл.) зареєстровано спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію серед учасників поминального обіду в кафе ПП Святенко внаслідок якого постраждало 8 осіб.

У період з 25.08 по 27.08.2016 року хворих було госпіталізовано до інфекційного відділення Голованівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція, легкий перебіг».

За попередніми висновками, інфікування сталося внаслідок вживання готових страв, виготовлених у кафе. У ході епідрозслідування, проведеного фахівцями Держпродспоживслужби, встановлено, що виникненню спалаху сприяло відсутність у закладі громадського харчування умов для приготування страв. Із 5 працівників кафе, у 4-х були відсутні медичні книжки та інформація про проходження профілактичного медичного огляду.

Функціонування кафе ПП О.Святенко в с.Перегонівка тимчасово призупинено.

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Для проведення лабораторних досліджень відібрано проби харчових продуктів, питної води, змиви з об’єктів довкілля, обстежено контактних та декретованих працівників.

Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.