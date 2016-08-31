У Луганській області через обстріл бойовиків поранено медсестру: стан тяжкий

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, російсько-терористичні війська нарощують інтенсивність обстрілів.

Так, в ніч на 31 серпня бойовики 25 раз обстріляли населені пункти області вздовж всієї лінії розмежування.

Найбільше постраждало м. Щастя, де в результаті ворожого обстрілу з 120-мм мінометів розбито стіни, вибито вікна і посічено осколками дахи в житлових будинках, один будинок по вул. Приозерній згорів.

Зруйновано також будівлю місцевого храму. Крім того, в житлових кварталах міста трохи пошкоджено лінії електро - і водопостачання, ведуться відновлювальні роботи.

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Подвійне сліпе осколкове поранення голови дістала жінка 1985 р.н., - медична сестра міської лікарні. Зараз за її життя борються лікарі.

Крім того, за минулу добу бойовики обстрілювали населені пункти Попаснянського району, в тому числі із заборонених видів зброї.

Зокрема, увечері противник із САУ, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї 15 раз обстріляв околиці міста Попасна, сіл Новоолександрівка і Новозванівка.

По позиціях українських військовослужбовців поблизу міста Золоте терористи двічі застосовували гранатомети різних типів і великокаліберні кулемети.

«Складається враження, що терористи намагаються використати до 1 вересня всі боєприпаси, які завозилися до так званої «ЛНР» з території Росії протягом останніх місяців. Страждають мирні люди і військові, руйнуються житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Луганська обласна державна адміністрація зі свого боку робить все можливе для оперативного відновлення об'єктів, необхідних для відновлення життєдіяльності постраждалих населених пунктів», - зазначив заступник голови ОДА Юрій Клименко.

У Луганській області через обстріл бойовиків поранено медсестру, зруйновано житлові будинки і храм – ВЦА

Сєвєродонецьк. 31 серпня. УНІАН. Бойовики за добу 25 раз обстріляли населені пункти Луганської області з великокаліберної зброї, в результаті чого було поранено медсестру щастенської міськлікарні, пошкоджено житлові будинки, храм і комунікації.

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, російсько-терористичні війська нарощують інтенсивність обстрілів.

Так, в ніч на 31 серпня бойовики 25 раз обстріляли населені пункти області вздовж всієї лінії розмежування.

Найбільше постраждало м. Щастя, де в результаті ворожого обстрілу з 120-мм мінометів розбито стіни, вибито вікна і посічено осколками дахи в житлових будинках, один будинок по вул. Приозерній згорів.

Зруйновано також будівлю місцевого храму. Крім того, в житлових кварталах міста трохи пошкоджено лінії електро - і водопостачання, ведуться відновлювальні роботи.

Подвійне сліпе осколкове поранення голови дістала жінка 1985 р.н., - медична сестра щастьенської міської лікарні. Зараз за її життя борються лікарі.

Крім того, за минулу добу бойовики обстрілювали населені пункти Попаснянського району, в тому числі із заборонених видів зброї.

Зокрема, увечері противник із САУ, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї 15 раз обстріляв околиці міста Попасна, сіл Новоолександрівка і Новозванівка.

По позиціях українських військовослужбовців поблизу міста Золоте терористи двічі застосовували гранатомети різних типів і великокаліберні кулемети.

«Складається враження, що терористи намагаються використати до 1 вересня всі боєприпаси, які завозилися до так званої «ЛНР» з території Росії протягом останніх місяців. Страждають мирні люди і військові, руйнуються житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Луганська обласна державна адміністрація зі свого боку робить все можливе для оперативного відновлення об'єктів, необхідних для відновлення життєдіяльності постраждалих населених пунктів», - зазначив заступник голови ОДА Юрій Клименко.