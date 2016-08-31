На Черкащині від укусів шершнів загинув чоловік

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС у Черкаській області, чоловік із Городищенського району в складі бригади лісорубів 30 серпня працював на лісоповалі в одному з лісництв Смілянського району. Під час планової вирубки бригада повалила дерево, в дуплі якого знаходилося гніздо шершнів. Комахи одразу атакували усіх присутніх на ділянці людей. Потерпілий опинився найближче до гнізда шершнів, тому його атакувала найбільша кількість комах. Чоловік намагався втекти, проте отримавши упродовж кількох хвилин кілька десятків укусів в область голови та шиї втратив свідомість та впав.

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Чоловік помер у автомобілі по дорозі до амбулаторії найближчого села Балаклея, куди його привезли колеги. Фельдшер сільської амбулаторії, куди доставили потерпілого 31-річного чоловіка, констатувала його смерть.

За даними прес-служби, у Черкаській області цього року це перший випадок загибелі людини від укусів комах.