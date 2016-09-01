В Одесі волонтери передали військовим медикам високотехнологічне оптичне обладнання

Про це УНІАН повідомив керівник сектору в Одеській області Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО Микола Сторожук.

За його словами, на необхідність військових лікарів у спеціальній оптичній системі для ендоскопічних втручань відгукнулися активісти Центру допомоги учасникам АТО при Одеській обласній державній адміністрації й благодійний фонд «На благо Одеси».

«Вони закупили зазначене обладнання в Європі, доставили його в Україну і передали в користування фахівцям Військово-медичного клінічного центру Південного регіону», - сказав Сторожук.

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Як зазначають військові медики, дану систему можна буде застосовувати для лікування пацієнтів, зокрема й учасників АТО, у яких виявлено хронічні та онкологічні захворювання.

«Ця оптична система відмінно «зістиковується з наявним у клініці новітнім японським приладом для ендоскопічних втручань, - сказав УНІАН начальник відділення клініки урології та нефрології ВМКЦ Південного регіону полковник Олександр Нетребко. - Вона дасть змогу якісно поліпшити роботу наших лікарів з діагностики та проведення хірургічних операцій».