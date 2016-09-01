Чернігівщина: жінка залишила новонароджену доньку на кладовищі

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій ГУ Нацполіції в області, до чергової частини Прилуцького відділу поліції цього тижня надійшло повідомлення від сільського голови села Дубовий Гай, що місцевий житель виявив на цвинтарі новонароджену дитину.

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На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції і бригада швидкої допомоги. Оглянувши знайдену дівчинку, медики надали їй першу медичну допомогу та госпіталізували до районної лікарні із діагнозом - загальне переохолодження. Стан дитини задовільний, її життю нічого не загрожує.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці), що карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

Зараз правоохоронці розшукують жінку, яка народила дитину і залишила її.