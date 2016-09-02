Лікарі повідомили про стан велосипедистів, яких збила фура на трасі під Києвом

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Лікарі вночі прооперували хлопця і його тренера, але обидва досі перебувають у реанімації. Стан ще шістьох потерпілих медики називають задовільним. Нагадаємо, напередодні ввечері фура в'їхала в групу велосипедистів-підлітків з училища Олімпійського резерву.

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Троє спортсменів потрапили під колеса, один - загинув на місці. За попередньою інформацією, фура - з Болгарії, водій теж громадянин цієї країни. Він нібито заснув за кермом.

Директора училища Олімпійського резерву відсторонили від роботи. Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов заявив, що його відомство спільно з МВС та обласною владою створює спеціальну комісію для розслідування всіх обставин цієї ДТП.