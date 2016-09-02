У київських дитсадках дітей годували не маслом, а шкідливим для здоров’я спредом

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, в ході досудового розслідування з’ясувалося, що до майже 62 дошкільних навчальних закладів замість вершкового масла постачали його дешевий аналог, а саме спред - харчовий жировий продукт, що містить 99% немолочних жирів.

За даними відомства, результати проведених спеціалістами Науково-дослідного центру випробувань продукції державного підприємства «Всеукраїнський державний науково – виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» підтвердили, що якість цього продукту не відповідає державним стандартам, що є грубим порушенням законодавства.

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Наразі місцевою прокуратурою №5 направлено лист до Оболонської районної державної адміністрації в Києві з вимогою вжити заходи із запобігання подальшого постачання продуктів, які становлять загрозу для здоров’я дошкільнят.

Досудове розслідування, в ході якого буде встановлено осіб, причетних до вказаних порушень, триває. Кримінальне провадження розслідується за ст. 367 КК України (службова недбалість), підкреслили в прокуратурі.