ДТП під Києвом: лікарі заявляють, що загрози для життя підлітків та їхнього тренера вже немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив головний лікар Броварської районної лікарні Валентин Багнюк.

"Були переведені в реанімацію 4 людини, тренер і 3 дитини. Одного з них прооперували. Проведено 2 операції - на черевній порожнині та на легенях. У тренера важкі політравми: перелом хребта, забій легень, серця, черевної порожнини, рани на ногах. Він важкий, але стан його краще. Він був госпіталізований з великою крововтратою. Третій хлопчик, який є в реанімації, у нього черепно-мозкова травма. Він теж стабільний, йому 14", - сказав Багнюк.

За його словами, постраждалим дітям від 13-18 років. "Всі вони повинні жити, на даний момент загрози їх життю немає", - підкреслив лікар.

Читайте такожПід Києвом фура влетіла в групу велосипедистів, є жертви

Як повідомляв УНІАН, напередодні ввечері фура в'їхала в групу велосипедистів-підлітків з училища Олімпійського резерву.

Троє спортсменів потрапили під колеса, один - загинув на місці. За попередньою інформацією, фура з Болгарії, водій теж громадянин цієї країни. Він нібито заснув за кермом. Директора училища Олімпійського резерву відсторонили від роботи. Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов заявив, що його відомство спільно з МВС та обласною владою створює спеціальну комісію для розслідування всіх обставин цієї ДТП.