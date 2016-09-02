У Запорізькій області діти отримали травми, намагаючись розбити молотком патрон

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Запоріжжі, інцидент стався в Оріхівському районі Запорізької області.

«1 вересня о 15:20 до Оріхівського відділення поліції від медсестри приймального відділення Оріхівської центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що в медустанову доправлено 2 дітей з травмами, отриманими в результаті розриву патрона», - повідомили в поліції.

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На даний момент встановлено, що двоє неповнолітніх жителів с. Камишоваха - дівчинка 2009 р.н. та хлопчик 2005 р.н. постраждали, коли намагалися розбити боєприпас молотком.

«За попередніми даними, діти знайшли патрон у гаражі на території домоволодіння сім'ї дівчинки, і спробували розбити молотком, що й призвело до розриву патрона. В результаті хлопчик отримав пошкодження пальців кисті лівої руки, а дівчинка поранення верхньої третини правої гомілки», - розповіли в поліції.

За даними медиків, на сьогодні їх стан на становить загрози для життя. За фактом події проводиться перевірка.