На Хмельниччині розгорнуто 14 санітарних постів з протидії розповсюдженню АЧСа

Про це повідомив у Facebook голова Хмельницької обласної державної адміністрації Олександр Корнійчук.

За його словами, 14 постів санітарного контролю та спеціальної обробки розгорнуто в 11 районах області. “Це здійснено для того, щоб не допустити поширення африканської чуми свиней в області, адже протягом останнього місяця зареєстровані випадки АЧС у сусідніх областях з Хмельниччиною”, - пояснив Корнійчук.

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Він також повідомив, що всі пости забезпечені дизбар’єрами, на яких організовано чергування. “Загальна обробка техніки здійснюється представниками ветеринарної служби в районах шляхом проїзду техніки по створених із тирси та змочених спецрозчином дизбар’єрам. Також проводиться вибіркова обробка техніки за допомогою ручних оприскувачів. Контролюється переміщення тваринницької продукції та живої худоби”, - наголосив очільник області.