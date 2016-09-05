На Житомирщині чоловік помер від укусу шершня
12:32, 05 вересня 2016Новини регіонів
2400
На Житомирщині чоловік помер від укусу шершня.
nasekomim.net
Як повідомив кореспонденту УНІАН головний спеціаліст управління цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації Микола Мінчук, 4 вересня в селищі Нова-Борова Хорошівського району через укус шершня загинув місцевий 58-річний місцевий житель.
"Цей смертельний випадок від укусу комах - рідкісний”, - сказав Мінчук.
Чоловіка комаха вкусила, коли він знаходився на власному подвір'ї. Укус комахи виявився настільки отруйним, що медики не встигли надати допомогу і чоловік помер від анафілактичного шоку за кілька хвилин.
З огляду на цю трагедію фахівці звернулися до жителів області бути обережними при зборі ягід та фруктів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter