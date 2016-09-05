У Києві відбувся тренінг Фонду Ахметова для наставників дітей-сиріт

Тренінг організований Фондом Ріната Ахметова в рамках проекту «Наставництво», мета якого – підготувати вихованців інтернатів до дорослого, самостійного життя.

«Заявки на участь у проекті «Наставництво» подали понад 130 осіб з різних міст України. Фонд Ріната Ахметова провела навчальні тренінги для майбутніх наставників у Святогорську, Маріуполі та Києві. У них взяли участь 32 потенційні наставники. Тепер вони мають всі необхідні знання для ефективної допомоги сиротам-підліткам», ‒ розповіла Євгенія Рзаєва, керівник програми «Сирітству ‒ ні!» Фонду Ріната Ахметова.

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Під час триденного навчання з потенційними наставниками працювали психологи-тренери проекту, щоб професійно підготувати кожного з них до взаємодії з дитиною, майбутнім вихованцем. Найближчим часом тренери відправлять рекомендації і приймуть остаточне рішення про подальшу участь у проекті по кожному кандидату в наставники. Після цього буде здійснюватися формування груп або індивідуальний підбір пар «Наставник – дитина» згідно запитам та інтересам дітей-сиріт за трьома напрямками: допомога у навчанні, соціалізація та профорієнтація.