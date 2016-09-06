Епідеміологи вживають заходів щодо запобігання харчовим отруєнням під час паломництва хасидів в Умані

У кінці вересня - на початку жовтня на святкування іудейського Нового року (Рош-ха-Шана), який відбудеться 03.10.2016 року, до м. Умані Черкаської області очікується прибуття близько 30 тисяч паломників з понад 20 країн світу, в тому числі із країн, в яких реєструються інфекційні хвороби, що мають міжнародне значення.

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З метою недопущення ускладнень санепідситуації при підготовці та проведені зазначених заходів Головне управління Держпродспоживслужби в Черкаській області спільно з ДУ «Черкаський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» видали спільний наказ від 08.07.2016 року № 53/280 щодо забезпечення санепідблагополуччя під час паломництва хасидів до могили цадика Нахмана.

Фахівці Управління Держпродспоживслужби в м. Умані підготовили комплексний план забезпечення санепідблагополуччя під час святкування та попередження епідускладнень, харчових отруєнь, програму «Санітарної охорони м. Умань на 2016-2020 роки», плани та алгоритми дій при виникненні можливих надзвичайних ситуацій. На адресу Уманського міськвиконкому, установ, організацій, служб, задіяних у обслуговуванні свята, направлено конкретні пропозиції стосовно забезпечення санепідблагополуччя під час святкування. Пропозиції Держпродспоживслужби включені в загальноміський план організації святкування та рішення комісії ТЕБ НС Уманського міськвиконкому.

Фахівці Служби провели ретроспективний аналіз санепідситуації в м. Умань під час паломництва хасидів у 2008 – 2015 роках, оперативний аналіз епідемічної та епізоотичної ситуації в країнах, з яких очікується приїзд паломників.

На сьогодні в Умані проводиться аналіз епідемічної ситуації, здійснюються моніторингові відвідування підприємств водопостачання, торгівлі та ресторанного господарства в районах, де планується проживання прочан і святкування.

Держпродспоживслужба області вживає заходи щодо забезпечення вимог санітарного законодавства під час паломництва хасидів.