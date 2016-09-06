У Львові - сильне задимлення через горіння торфу в передмісті

13:49, 06 вересня 2016
Новини регіонів
140

У Львові сьогодні в усіх районах міста спостерігається сильне задимлення і запах горіння.

Фото Варта1/Юлія Щаслива

 

Як передає кореспондент УНІАН, вранці ступінь задимленості нагадував сильний туман із запахом гарі. Ближче до обіду вітер розігнав дим у більшості районів міста, однак сильний запах горіння залишається і на даний час.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС у Львівській області, «до служби порятунку «101» упродовж ранку 6 вересня надходило чимало дзвінків від стурбованих львів’ян, які повідомляли про те, що відчувають неприємний запах продуктів горіння».

Читайте такожЗабруднене повітря може провокувати розвиток хвороби Альцгеймера - вчені

Головним управління ДСНС України в області було прийнято рішення обстежити території навколо міста та у його межах, аби виявити джерело неприємного запаху та диму.

Близько 11:00 підрозділами рятувальників було виявлено горіння торфу в селі Ситихів Жовківського району. На місце події були направлені пожежно-рятувальні підрозділи для ліквідації горіння.

Читайте такожЗабруднення повітря призводить до гіпертонії

На даний момент на місце пожежі працюють 60 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки. За попередніми даними, площа пожежі становить близько 1,5 га.

Довідка УНІАН. Село Ситихів Жовківського району розташоване на відстані близько 15 км від Львова.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter