У Львові - сильне задимлення через горіння торфу в передмісті

Як передає кореспондент УНІАН, вранці ступінь задимленості нагадував сильний туман із запахом гарі. Ближче до обіду вітер розігнав дим у більшості районів міста, однак сильний запах горіння залишається і на даний час.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС у Львівській області, «до служби порятунку «101» упродовж ранку 6 вересня надходило чимало дзвінків від стурбованих львів’ян, які повідомляли про те, що відчувають неприємний запах продуктів горіння».

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Головним управління ДСНС України в області було прийнято рішення обстежити території навколо міста та у його межах, аби виявити джерело неприємного запаху та диму.

Близько 11:00 підрозділами рятувальників було виявлено горіння торфу в селі Ситихів Жовківського району. На місце події були направлені пожежно-рятувальні підрозділи для ліквідації горіння.

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На даний момент на місце пожежі працюють 60 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки. За попередніми даними, площа пожежі становить близько 1,5 га.

Довідка УНІАН. Село Ситихів Жовківського району розташоване на відстані близько 15 км від Львова.