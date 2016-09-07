У Чернігівській області від отруєння грибами померли мати і дочка

У Чернігівській області в результаті отруєння грибами померли дві жінки - 48-річна мати і її 24-річна дочка.

Як повідомили УНІАН в обласній СЕС, жінки померли 6 вересня в Бобровицькій центральній районній лікарні.

Причиною отруєння стало вживання в їжу сироїжок, під які часто маскується отруйна бліда поганка.

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Бліда поганка — гриб з роду мухоморів, один з найнебезпечніших смертельно отруйних грибів. Колір капелюшка буває від майже білого до сірувато-зеленого, але з віком капелюшок стає більш сіруватим. Старі гриби мають неприємний солодкуватий запах.

Недосвідчені грибники можуть брати бліду поганку замість хороших їстівних грибів. Особливо часто її плутають з різними видами печериць, сироїжками, з ковпаками, з зеленушкою. Слід пам'ятати, що у печериць пластинки з віком швидко забарвлюються; у сироїжок не буває ні вольви, ні кільця, до того ж вони відрізняються характерною ламкістю м'якоті; ковпаки відрізняються меншими розмірами, більш тонкою м'якоттю (краї капелюшка у них зазвичай з вираженими радіальними лініями) і не мають кільця; у зеленушки зеленуваті пластинки, немає кільця і вольви.